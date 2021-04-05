Белоголовцев: «Спартак» должен приложить все усилия, чтобы сохранить Тедеско

Российский телеведущий, актёр и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев после матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2) оценил шансы красно-белых на чемпионский титул.



«Спартак» может побороться с «Зенитом» за счёт морально-волевых качеств, но для этого нужно, чтобы «Зенит» терял очки. Очень бы хотел сказать, что «Спартак» сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство, но не уверен. Перерыв на матчи сборных не очень пошёл команде на пользу, несмотря на то что основные игроки не были особо загружены. Потерялась некоторая лёгкость в действиях, но мне очень нравится, что у команды просто невероятный настрой, похожий на настрой чемпионского года. После нескольких побед «Спартака» подряд «Зенит» максимально мобилизован и будет стараться не давать ни единого шанса красно-белым.



«Спартак» должен приложить все усилия, чтобы сохранить Тедеско. Есть ощущение, что он наконец-то поймал тот стиль, который необходим «Спартаку». Тедеско сейчас на ходу, он окончательно понял, как ему надо строить игру, поэтому я был бы рад, если бы Тедеско остался ещё на сезон. В этом есть правильность тренерского направления, тренерской мысли», — сказал Белоголовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Романовым.

Червиченко: даже если Тедеско возьмёт титул, не стал бы уговаривать его остаться в клубе