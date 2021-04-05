Гладилин: «Ростов» в матче со «Спартаком» не выручил вратарь

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).



«Победа получилась волевая. Ребята проявили характер. Состав был почти оптимальным, за исключением Крала, который мог что-то добавить в центральную зону. Никаких экспериментов здесь мы не увидели. Тедеско до конца играл этим составом, никого не дёргал. Было видно, что у ребят хороший настрой, мотивация. Хотя в первом тайме были ошибки. Опять Маслов не сориентировался. Но ждать после перерыва на сборную яркой игры от «Спартака» сложно. Хотя на каждой позиции каждый футболист выполнил то, что от него требовалось.



Ростовчан не выручил вратарь. Вспомните мяч Соболева, который он забил головой, и гол Мозеса. Голкипер дёргался, сильно нервничал, два мяча на его совести. Он мог выручить в этих моментах, но не сумел этого сделать», — приводит слова Гладилина «Советский спорт».

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