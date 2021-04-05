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Футболисты «Спартака» поздравили Леонида Федуна с днём рождения. Видео

Футболисты «Спартака» поздравили Леонида Федуна с днём рождения. Видео
Футбол / РПЛ 0
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Футболисты московского «Спартака» поздравили владельца клуба Леонида Федуна с днём рождения. Сегодня, 5 апреля, ему исполняется 65 лет.

Накануне, 4 апреля, красно-белые на выезде одолели «Ростов» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 3:2. После встречи игроки записали видеообращение к Федуну из самолёта. С речью выступил вратарь Артём Ребров.

«Леонид Арнольдович, с днём рождения вас. Я думаю, ребята сделали прекрасный подарок. Берегите себя, будьте здоровы и новых побед нам всем. С днём рождения!» — сказал Ребров, которого поддержали остальные игроки.

Видеообращение игроков «Спартака» к Федуну:

«Присоединяемся к поздравлениям команды, желаем вам семейного благополучия, крепкого здоровья, успехов в бизнесе и только положительных эмоций от игры любимых красно-белых!» — добавила пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».

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