Вингер «Уотфорда» отреагировал на информацию об интересе со стороны «МЮ» и «Ливерпуля»

Вингер «Уотфорда» и сборной Сенегала Исмаила Сарр прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

«Думаю, это лишь слухи. Мне нравится в «Уотфорде». У меня ещё три года по контракту с клубом. Я сосредоточен на «Уотфорде» и хочу здесь остаться», — приводит слова Сарра Watford Observer.

Летом 2020 года появилась информация, что вылетевший из английской Премьер-лиги «Уотфорд» готовился к расставанию с Сарром и рассчитывал получить за него не менее € 44 млн.

Сарр выступает за «Уотфорд» с 2019 года. Он провёл 62 матча за клуб, в которых отметился 14 голами. За сборную Сенегала Исмаила играет с 2016 года, в 32 матчах он забил 5 голов.

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