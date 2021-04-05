«Милан» и Златан Ибрагимович договорились о продлении контракта

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович останется в команде по окончании нынешнего сезона.



Как сообщает Milan News, в последние дни стороны договорились о продлении контракта, который истекает этим летом. Переговоры длились несколько недель. В ближайшее время клуб должен объявить, что соглашение со Златаном было продлено ещё на один сезон. «Россонери» осталось лишь урегулировать со шведом мелкие детали договора, касающиеся бонусов.



Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, а в начале прошлого года вернулся в клуб. В нынешнем сезоне 39-летний форвард принял участие в 16 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (3 — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.



В ходе своей карьеры Златан также играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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