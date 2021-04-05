Стал известен основной кандидат на пост тренера «Уфы»

Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов является основным кандидатом на пост наставника «Уфы». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Стукалов уже мог прийти в «Уфу» после ухода Евсеева, но тогда клуб не сумел договориться по условиям. Сейчас этих разногласий возникнуть не должно», — сказал «Чемпионату» один из источников. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Стукалов в ближайшее время должен покинуть «Велес».
В минувшие выходные «Уфа» на выезде разгромно проиграла «Динамо» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (0:4). После встречи главный тренер команды Рашид Рахимов объявил об отставке. Уфимцы, набрав 14 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата.
«Велес» под руководством Стукалова располагается на седьмой строчке в таблице Футбольной национальной лиги. В 34 турах команда набрала 55 очков.
- 5 апреля 2021
-
13:21
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:38
-
12:26
-
12:13
-
12:08
-
12:06
-
11:56
-
11:49
-
11:46
-
11:25
-
11:08
-
11:07
-
10:57
-
10:55
-
10:42
-
10:39
-
10:27
-
10:26
-
10:13
-
10:01
-
09:50
-
09:42
-
09:37
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
08:11
-
07:13
-
06:00