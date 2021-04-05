Стал известен основной кандидат на пост тренера «Уфы»

Главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов является основным кандидатом на пост наставника «Уфы». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



«Стукалов уже мог прийти в «Уфу» после ухода Евсеева, но тогда клуб не сумел договориться по условиям. Сейчас этих разногласий возникнуть не должно», — сказал «Чемпионату» один из источников. Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Стукалов в ближайшее время должен покинуть «Велес».



В минувшие выходные «Уфа» на выезде разгромно проиграла «Динамо» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (0:4). После встречи главный тренер команды Рашид Рахимов объявил об отставке. Уфимцы, набрав 14 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата.



«Велес» под руководством Стукалова располагается на седьмой строчке в таблице Футбольной национальной лиги. В 34 турах команда набрала 55 очков.

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