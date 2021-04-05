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«Тамбов» допустил до тренировок футболистов, подозреваемых в ставках

«Тамбов» допустил до тренировок футболистов, подозреваемых в ставках
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подтвердил, что полузащитник Дмитрий Герман и нападающий Александр Еркин вернулись к тренировкам с командой, несмотря на подозрения в ставках. Ранее об этом сообщило издание Sport24.

«Еркин и Герман приехали из Москвы. Там просто состоялась какая-то беседа, никаких обвинений им не предъявляли. Я не имею морального и юридического права не допускать их до тренировок. Поэтому мы допустили игроков, они начали с нами работать», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее сообщалось, что футболистов «Тамбова» вызвали в РФС из-за подозрений в ставках. В клубе подтвердили, что игроки должны явиться в союз. Первушин заявил, что не хочет верить в вину своих подопечных.

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