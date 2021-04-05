Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «ПСЖ» обслужит Матеу Лаос

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» — «Пари Сен-Жермен» и «Порту» — «Челси», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встречу мюнхенцев с парижанами обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. В бригаду войдут ассистенты Пау Себриан Девис и Роберто Дель Паломар. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес. Резервный рефери — Хавьер Эстрада Фернандес.
Матч «Порту» — «Челси» обслужит словенская бригада судей во главе со Славко Винчичем. Ассистенты арбитра — Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. За VAR будет отвечать поляк Павел Гиль. Резервный рефери — Матей Юг.
Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 7 апреля в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск. Встреча «Порту» с «Челси» пройдёт в тот же день в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 мск.
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