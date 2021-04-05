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«Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию

«Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию
Футбол / РПЛ 0

Итальянские клубы ведут борьбу за полузащитника «Рубина» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, «Милан» в этой гонке опережает туринский «Ювентус». Сообщается, что миланский клуб постоянно контактирует с агентом 20-летнего грузинского футболиста. «Ювентус» пока находится на втором плане. Отмечается, что за ситуацией с Кварацхелией также наблюдают «Наполи» и дортмундская «Боруссия».

Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Кварацхелия вызывается в национальную команду Грузии.

В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе «Ювентуса» и «Милана» к Кварацхелии
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