«Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за Кварацхелию
Итальянские клубы ведут борьбу за полузащитника «Рубина» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, «Милан» в этой гонке опережает туринский «Ювентус». Сообщается, что миланский клуб постоянно контактирует с агентом 20-летнего грузинского футболиста. «Ювентус» пока находится на втором плане. Отмечается, что за ситуацией с Кварацхелией также наблюдают «Наполи» и дортмундская «Боруссия».
Кварацхелия перешёл в казанский «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. С 2019 года Кварацхелия вызывается в национальную команду Грузии.
В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе «Ювентуса» и «Милана» к Кварацхелии
Рекомендуем вам
- 5 апреля 2021
-
14:53
-
14:51
-
14:24
-
14:09
-
14:03
-
14:02
-
13:41
-
13:33
-
13:33
-
13:21
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:38
-
12:26
-
12:13
-
12:08
-
12:06
-
11:56
-
11:49
-
11:46
-
11:25
-
11:08
-
11:07
-
10:57
-
10:55
-
10:42
-
10:39
-
10:27
-
10:26
-
10:13
-
10:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам