Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Краснодар» и «Ренн» ведут переговоры о трансфере Тонни де Вильены

«Краснодар» и «Ренн» ведут переговоры о трансфере Тонни де Вильены
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

«Ренн» ведёт переговоры с «Краснодаром» по переходу полузащитника «быков» Тонни де Вильены. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Вильена интересен «Ренну». Клубы уже ведут переговоры», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что летом переход с большой долей вероятности состоится.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Вильена хочет покинуть «Краснодар». Голландец перешёл в команду из «Фейеноорда» в 2019 году за € 9 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

В минувшие выходные «Краснодар» на своём поле разгромно проиграл «Ахмату» в матче 24-го тура чемпионата России (0:5). После встречи главный тренер «быков» Мурад Мусаев подал в отставку, и руководство её приняло.

«Увидим тебя во главе твоего любимого клуба». Сёмин отреагировал на отставку Мусаева
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021