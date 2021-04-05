«Краснодар» и «Ренн» ведут переговоры о трансфере Тонни де Вильены

«Ренн» ведёт переговоры с «Краснодаром» по переходу полузащитника «быков» Тонни де Вильены. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
«Вильена интересен «Ренну». Клубы уже ведут переговоры», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что летом переход с большой долей вероятности состоится.
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Вильена хочет покинуть «Краснодар». Голландец перешёл в команду из «Фейеноорда» в 2019 году за € 9 млн. В нынешнем сезоне 26-летний хавбек провёл 19 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
В минувшие выходные «Краснодар» на своём поле разгромно проиграл «Ахмату» в матче 24-го тура чемпионата России (0:5). После встречи главный тренер «быков» Мурад Мусаев подал в отставку, и руководство её приняло.
- 5 апреля 2021
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