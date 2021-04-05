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Зидан — о противостоянии с «Ливерпулем» в ЛЧ: «Реал» недооценивают раньше времени

Зидан — о противостоянии с «Ливерпулем» в ЛЧ: «Реал» недооценивают раньше времени
Футбол / Лига чемпионов 0
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Думаю, нас недооценивают раньше времени. Я полностью доверяю своей команде, но мы не можем изменить отношения окружающих к себе. Мы умеем бороться, это наша сильная черта. Встреча с „Ливерпулем“ будет очень трудной, но мы будем сражаться. Нам нужен каждый игрок.

Клопп — великий тренер. У него есть опыт, он провёл колоссальную работу в „ливерпуле“. Ноу каждого свои сильные стороны. Потери „Ливерпуля“? Не думаю, что это будет проблемой для них, так как у мерсисайдцев есть и другие футболисты. У нас тоже многие выбыли, но мы сильны как команда. Кого-то всегда будет не хватать», — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 6 апреля в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск.

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