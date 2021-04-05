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Карло Анчелотти: «Эвертон» будет укреплять состав, это точно

Карло Анчелотти: «Эвертон» будет укреплять состав, это точно
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о важности попадания команды в еврокубки по итогам сезона. В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает восьмое место.

«Нам нужно упорно работать, многим жертвовать и делать всё, чтобы выйти в еврокубки. Это было бы отличным шагом вперёд для клуба и знаковым событием в сезоне, который и так складывается хорошо для нас. Если же мы сыграем в еврокубках, сезон станет фантастическим.

Мы будет усиливать состав, это точно. Чтобы играть в Европе, нужно укреплять команду. Но если мы не попадём в еврокубки, то всё равно будем укреплять состав. Идею это не изменит. Для усиления состава нам не нужно много денег, важно лишь найти правильных игроков», — приводит слова Анчелотти Goal.

Сегодня, 5 апреля, «Эвертон» дома сыграет с «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.

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