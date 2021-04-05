Карло Анчелотти: «Эвертон» будет укреплять состав, это точно

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти рассказал о важности попадания команды в еврокубки по итогам сезона. В турнирной таблице АПЛ «Эвертон» занимает восьмое место.
«Нам нужно упорно работать, многим жертвовать и делать всё, чтобы выйти в еврокубки. Это было бы отличным шагом вперёд для клуба и знаковым событием в сезоне, который и так складывается хорошо для нас. Если же мы сыграем в еврокубках, сезон станет фантастическим.
Мы будет усиливать состав, это точно. Чтобы играть в Европе, нужно укреплять команду. Но если мы не попадём в еврокубки, то всё равно будем укреплять состав. Идею это не изменит. Для усиления состава нам не нужно много денег, важно лишь найти правильных игроков», — приводит слова Анчелотти Goal.
Сегодня, 5 апреля, «Эвертон» дома сыграет с «Кристал Пэлас» в матче 30-го тура английской Премьер-лиги.
Видеообзор матча «Эвертон» — «Бёрнли»
- 5 апреля 2021
-
16:20
-
16:04
-
16:00
-
15:57
-
15:51
-
15:38
-
15:37
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
14:56
-
14:55
-
14:53
-
14:51
-
14:24
-
14:09
-
14:03
-
14:02
-
13:41
-
13:33
-
13:33
-
13:21
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:38
-
12:26
-
12:13
-
12:08
-
12:06
-
11:56
-
11:49