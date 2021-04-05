Наставник «Факела» признан лучшим тренером ФНЛ в марте
Главный тренер «Факела» Олег Василенко признан лучшим наставником Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в марте, сообщает пресс-служба воронежского клуба.
Напомним, под руководством Василенко «Факел» одержал шесть побед в шести матчах турнира. Василенко был признан лучшим тренером месяца как по версии экспертов, так и по версии болельщиков клубов ФНЛ. За главного тренера «Факела» проголосовало подавляющее большинство — 61%.
Василенко возглавил «Факел» в сентябре 2020 года. В прошлом сезоне специалист возглавлял курский «Авангард», а затем – «Мордовию» из Саранска.
«Факел» в 34 матчах набрал 50 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований являются «Крылья Советов» (79).
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