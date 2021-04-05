Александр Соболев: каждый раз после второго гола думаю: «Блин, когда же забью третий?»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о победе в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2), в котором ему удалось оформить дубль.



«Наверное, это один из самый тяжёлых матчей в сезоне. С «Динамо» был примерно такой же. Но всё хорошо, выиграли, все довольны. Так что ничего страшного, что матч тяжёлый. Главное — победа.



Когда перейду с дублей на хет-трики? Честно, ещё, по-моему, ни одного хет-трика в Премьер-Лиге не сделал. Каждый раз, когда забиваю второй, думаю: «Блин, когда же забью третий?» Но ничего страшного, дубль — тоже хорошо. Когда начало матча, не думаю о хет-трике, а после второго гола всегда есть мысли: «Может быть, сейчас?» Но, опять же, выиграли — это самое главное. С чем связана такая результативность? Тяжело ответить на такой вопрос. Наверное, хорошо работаю и мне это воздаётся в игре», — сказал Соболев в ролике на YouTube-канале «Спартака».

Видеообзор матча «Ростов» — «Спартак»: