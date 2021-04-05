«Фанатов обманули». Серхио Рамос раскрыл детали перехода в «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в документальном сериале о себе, снятом Amazon, поделился воспоминаниями о переходе в «Королевский клуб» из «Севильи» в 2005 году. Сумма трансфера составила € 27 млн.
«Самой большой ошибкой было ничего не объяснить. Я позволил другим рассказать историю за меня. Мой переход в «Реал» — результат договорённости между клубами. Флорентино Перес и Хосе Мария дель Нидо были президентами. Никакой выплаты отступных, о которой все говорят, не было. Из-за того, как была подана информация, фанаты не относятся ко мне так же, как до этого. Их обманули, и для меня это стало болезненным моментом. Я никогда не забуду ту боль, через которую прошли мои близкие. Сейчас они не могут прийти на стадион «Севильи». Именно поэтому я с такой злобой вёл себя после голов. Это реакция на всё, что пережила моя семья.
Я бы принял решение о переходе в «Реал» ещё тысячу раз, но больше никогда не позволил бы преподнести это так, как тогда», — приводит слова Рамоса AS.
- 5 апреля 2021
-
16:20
-
16:04
-
16:00
-
15:57
-
15:51
-
15:38
-
15:37
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
14:56
-
14:55
-
14:53
-
14:51
-
14:24
-
14:09
-
14:03
-
14:02
-
13:41
-
13:33
-
13:33
-
13:21
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:57
-
12:41
-
12:38
-
12:26
-
12:13
-
12:08
-
12:06
-
11:56
-
11:49