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«Фанатов обманули». Серхио Рамос раскрыл детали перехода в «Реал»

«Фанатов обманули». Серхио Рамос раскрыл детали перехода в «Реал»
Футбол / Испания 0
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Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в документальном сериале о себе, снятом Amazon, поделился воспоминаниями о переходе в «Королевский клуб» из «Севильи» в 2005 году. Сумма трансфера составила € 27 млн.

«Самой большой ошибкой было ничего не объяснить. Я позволил другим рассказать историю за меня. Мой переход в «Реал» — результат договорённости между клубами. Флорентино Перес и Хосе Мария дель Нидо были президентами. Никакой выплаты отступных, о которой все говорят, не было. Из-за того, как была подана информация, фанаты не относятся ко мне так же, как до этого. Их обманули, и для меня это стало болезненным моментом. Я никогда не забуду ту боль, через которую прошли мои близкие. Сейчас они не могут прийти на стадион «Севильи». Именно поэтому я с такой злобой вёл себя после голов. Это реакция на всё, что пережила моя семья.

Я бы принял решение о переходе в «Реал» ещё тысячу раз, но больше никогда не позволил бы преподнести это так, как тогда», — приводит слова Рамоса AS.

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