«Фанатов обманули». Серхио Рамос раскрыл детали перехода в «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос в документальном сериале о себе, снятом Amazon, поделился воспоминаниями о переходе в «Королевский клуб» из «Севильи» в 2005 году. Сумма трансфера составила € 27 млн.



«Самой большой ошибкой было ничего не объяснить. Я позволил другим рассказать историю за меня. Мой переход в «Реал» — результат договорённости между клубами. Флорентино Перес и Хосе Мария дель Нидо были президентами. Никакой выплаты отступных, о которой все говорят, не было. Из-за того, как была подана информация, фанаты не относятся ко мне так же, как до этого. Их обманули, и для меня это стало болезненным моментом. Я никогда не забуду ту боль, через которую прошли мои близкие. Сейчас они не могут прийти на стадион «Севильи». Именно поэтому я с такой злобой вёл себя после голов. Это реакция на всё, что пережила моя семья.



Я бы принял решение о переходе в «Реал» ещё тысячу раз, но больше никогда не позволил бы преподнести это так, как тогда», — приводит слова Рамоса AS.

Зидан: никто не виноват в травме Рамоса. Это та часть футбола, которую мы не любим