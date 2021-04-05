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«Уфа» согласовала контракт с тренером «Велеса»

«Уфа» согласовала контракт с тренером «Велеса»
Футбол / РПЛ 0

«Уфа» и главный тренер «Велеса» Алексей Стукалов согласовали двухлетний контракт. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией. В ближайшее время договор будет подписан.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Стукалов является основным кандидатом на пост наставника уфимской команды.

В минувшие выходные «Уфа» на выезде разгромно проиграла «Динамо» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги (0:4). После встречи главный тренер команды Рашид Рахимов объявил об отставке. Уфимцы, набрав 14 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

«Велес» под руководством Стукалова располагается на седьмой строчке в таблице Футбольной национальной лиги. В 34 турах команда набрала 55 очков.

Стал известен основной кандидат на пост тренера «Уфы»
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