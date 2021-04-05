Кавазашвили: «Спартак» обязан бороться за чемпионство с «Зенитом»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу «Спартака» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:2).

«Когда команда побеждает – главное результат, а не игра. Если команда будет проигрывать, но при этом показывать хорошую игру – тренера уволят. Вчера мы получили то, что «Спартак» давно не делал на выезде. В лице Соболева они получили то, что хотели. Я уверен, что скоро он будет играть в тандеме с Дзюбой в сборной, а после ухода Артёма станет ведущим игроком. Нельзя осуждать команду, которая победила, но изъянов очень много. «Спартак» постоянно пропускает. Тедеско надо решать вопрос с защитой. Оборона как пропускала, так и пропускает. Это главная проблема.



Красно-белые обязаны бороться с «Зенитом» за чемпионство. «Зенит» может допустить ошибку, а «Спартак» этим воспользуется. Но и «Спартак» тоже могут догнать.



Стоит ли уговаривать Тедеско остаться? Не могу влезать в душу руководства футбольного клуба, но слышал, что семейное положение Доменико висит на волоске. Жена требует возвращения назад. Какой тренер будет уходить, если он вместе с командой продвигается вперёд и начинает выигрывать? Раньше уступали в дурацких матчах, а сейчас они вышли в лидеры. Уйдёт – найдём другого, не надо бояться», — сказал Кавазашвили беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.