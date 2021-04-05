Родриго: игра Холанда впечатляет, но «Манчестер Сити» не фокусируется на одном футболисте
Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес в преддверии первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» поделился мнением о нападающем «шмелей» Эрлинге Холанде.
«Его игра впечатляет. Ему, кажется, всего 21 год, а он уже столько забивает. Но мы не фокусируемся на одном игроке. Дортмундская «Боруссия» — команда с громким именем в Европе. Помню, играл с ними ещё за «Атлетико», было тяжело. У них много молодых игроков, но и опытные тоже есть», — приводит слова Родриго пресс-служба УЕФА.
Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» с дортмундской «Боруссией» пройдёт завтра, 6 апреля, в Манчестере (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. Ответная встреча пройдёт 14 апреля в Дортмунде.
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