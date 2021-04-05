Кузнецов — о травме Магнуссона: пусть Олич поставит Фукса! А то что он год не играет?

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал травму защитника армейцев Хёрдура Магнуссона. Напомним, у игрока был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава.
«Потеря любого футболиста основного состава означает сложность. С приходом Олича ситуация ещё больше осложняется. Пусть он голову ломает. Когда меня назначат на пост главного тренера, тогда и буду голову ломать. А сейчас пусть он сам это делает. Карпов не играл уже месяца четыре, поэтому его кандидатуру можно исключить. Я бы поставил Васина — это тоже проблема, но другого нет. Пусть поставит Фукса! А то что год не играет? Забытый человек. Вопрос к трансферной политике.
Травма Магнуссона не катастрофа — это нормальное явление. Вы что хотели, чтобы Олич пришёл и сразу выиграл? Два гола с пенальти, ни одного с игры против «Тамбова» — уже показатель его тренерства. «Тамбову» все забивают по три-четыре с игры, а тут два с пенальти. Здесь даже разговора быть не может», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 5 апреля 2021
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