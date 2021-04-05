Экс-игрок ЦСКА: Магнуссон — большая потеря для команды. Васин может привезти гол из ничего

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о травме защитника команды Хёрдура Магнуссона. Исландцу диагностировали разрыв ахиллова сухожилия.



«Травма Хёрдура Магнуссона доставит ЦСКА очень серьёзные проблемы, это большая потеря для команды. После такой травмы придётся восстанавливаться как минимум два-три месяца. Хорошо, если он сможет вернуться в следующем сезоне.



Васин и Карпов — не игроки стартового состава. Кому доверия больше — решать главному тренеру. Карпов молодой и лучше на перспективу, но у него достаточно слабых мест. Очки надо набирать прямо сейчас. Одно время он постоянно играл в стартовом составе, хотя он молодой парень, мог психологически перегореть. Возможно, его нужно было более плавно подпускать, более дозированно давать нагрузку: один матч сыграл, потом два отдыхает и переваривает. Гончаренко его очень много использовал, и Карпов совершал ошибки, которые решали результат матчей. Васин тоже может привезти гол из ничего. Хочется надеяться, что в этом отрезке сезона они проведут свои лучшие матчи.



Олич пришёл со своим взглядом на игру, но очень сложно перестроить команду в разгар сезона. В этой ситуации ему не позавидуешь. Надо доигрывать чемпионат и давать результат, а человек совсем не готовил команду. Сейчас Оличу нужно вникать в старое, смотреть, как играла команда до этого. Возможно, ЦСКА снова стоит попробовать перейти на схему с тремя центральными защитниками», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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