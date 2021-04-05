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Азара не включили в заявку «Реала» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Азара не включили в заявку «Реала» на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем»
Футбол / Лига чемпионов 0

Мадридский «Реал» опубликовал заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который состоится 6 апреля. Полузащитник испанской команды Эден Азар не попал в заявку.

Вратари: Куртуа, Лунин, Альтубе.

Защитники: Милитао, Варан, Начо, Марсело, Одриосола, Менди.

Полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Вальверде, Иско, Аррибас.

Нападающие: Бензема, Асенсио, Васкес, Винисиус, Диас, Родриго.

Азар 13 марта вернулся на поле после продолжительного восстановления. Позднее стало известно, что игрок вновь травмировался. Несколько дней назад бельгиец вернулся к тренировкам.

Матч с «Ливерпулем» из-за травм также пропустят защитники Серхио Рамос и Дани Карвахаль. Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится 6 апреля, начало встречи– в 22:00 мск.

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