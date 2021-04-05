Александр Соболев тратит меньше минут на один гол в 2021 году, чем Месси и Роналду

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забивает уже в четырёх матчах подряд. В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги 24-летний форвард сделал дубль в ворота «Ростова» (3:2).

Пресс-служба «Спартака» сравнила Соболева с лучшими нападающими Европы по времени, которое игроку требуется на один гол в 2021 году. Александр в этом компоненте оказался лучшим в Европе. На один гол россиянину требуется 61 минута. Идентичный показатель у Роберта Левандовского из «Баварии». Лионель Месси в 2021 году на один гол тратит 62 минуты игрового времени, Криштиану Роналду — 107 минут. В список лучших попал и другой нападающий «Спартака» Джордан Ларссон, ему на один гол в нынешнем году требуется 88 минут.

«Саша Соболев прямо сейчас один из лучших форвардов Европы в 2021-м по показателю минуты/гол. Машина», — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере».