АБФФ объявила об отставке главного тренера сборной Беларуси Мархеля

Белорусская федерация футбола приняла отставку главного тренера сборной Беларуси Михаила Мархеля.

«Сегодня, 5 апреля, Белорусская федерация футбола и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта. АБФФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщает пресс-служба федерации.

Ранее Мархель подал в отставку с поста главного тренера сборной Беларуси после поражения в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Бельгии (0:8). Это поражение стало самым крупным в истории сборной Беларуси. Ранее самым разгромным был проигрыш белорусской команды в матче со сборной Австрии в квалификации Евро-2004. Тогда сборная Беларуси пропустила пять безответных мячей. Позже Мархель принёс извинения болельщикам за разгромное поражение в матче с Бельгией.



Мархель возглавлял сборную Беларуси с июня 2019 года. Ранее специалист работал в молодёжной национальной команде Беларуси.