Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Малком — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Химками»

Малком — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Химками»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Химок» на матч 24-го тура РПЛ.

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба, Азмун.

Запасные: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дриусси, Шамкин.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, Алиев, Глушенков.

Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Химки».

«Зенит», набрав 48 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (35) — на девятой строчке.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021