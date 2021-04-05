Малком — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Химками»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Химок» на матч 24-го тура РПЛ.

«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба, Азмун.

Запасные: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дриусси, Шамкин.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, Алиев, Глушенков.

Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Химки».



«Зенит», набрав 48 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (35) — на девятой строчке.