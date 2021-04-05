Малком — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Химками»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Химок» на матч 24-го тура РПЛ.
«Зенит»: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба, Азмун.
Запасные: Рыбиков, Одоевский, Чистяков, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дриусси, Шамкин.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Камышев, Могилевец, Корян, Трошечкин, Жумабеков, Себаи, Алиев, Глушенков.
Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Химки».
«Зенит», набрав 48 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (35) — на девятой строчке.
- 5 апреля 2021
-
19:15
-
19:07
-
18:48
-
18:46
-
18:31
-
18:25
-
18:21
-
18:15
-
18:01
-
17:50
-
17:41
-
17:38
-
17:17
-
17:05
-
17:00
-
16:52
-
16:48
-
16:38
-
16:35
-
16:32
-
16:20
-
16:04
-
16:00
-
15:57
-
15:51
-
15:38
-
15:37
-
15:22
-
15:19
-
15:12
-
14:56
-
14:55
-
14:53
-
14:51
-
14:24