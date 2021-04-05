«Пусть болтает, свои комплексы». Гендиректор Сочи – об обращении Деспотовича к Федотову

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал послание нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича главному тренеру сочинцев Владимиру Федотову.

«Я видел это обращение Деспотовича к Федотову. Он обижен, что Владимир Валентинович его не взял в «Сочи»? На обиженных воду возят. Жалко, что не взяли с «Рубином» три очка, которые были бы заслуженные. Это же стечение обстоятельств. Должна была быть замена, «Рубин» быстро разыграл, судья не дал возможность замениться. А Деспотович: пусть болтает, у всех свои комплексы. Думаю, Валентинович просто улыбнулся и всё. Здоровье у него получше. Надеемся, что выведет команду на следующую игру», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.