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Нападающий «Зари»: подумал, что на Украине нет коронавируса, здесь мало кто носит маски

Нападающий «Зари»: подумал, что на Украине нет коронавируса, здесь мало кто носит маски
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий луганской «Зари» Аллахьяр Сайядманеш, арендованный у турецкого «Фенербахче», рассказал о ковидной обстановке на Украине. Иранский футболист заявил, что украинцы не особо осторожны во время пандемии коронавируса.

«Ситуация с коронавирусом на Украине схожа с той, которая наблюдается и в других странах. На данный момент картина не очень радужная, однако я заметил, что украинцы проявляют меньшую осторожность. Когда я только приехал сюда, то увидел, что мало кто носит маски. Подумал, возможно, на Украине нет COVID-19. Мы тренируемся в доковидных условиях, однако за два дня до матча все игроки и персонал проходят тестирование на коронавирусную инфекцию», – цитирует Сайядманеша Gol Bezan Podcast.

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