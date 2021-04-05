«Ювентус» рассматривает возможность подписания Чалханоглу

Полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Если Чалханоглу не подпишет новое соглашение с «Миланом», «Ювентус» рассмотрит возможность предложить контракт турецкому хавбеку.

Ранее 27-летний атакующий полузащитник «Милана» совершил ещё один шаг к согласованию нового контракта с клубом после встречи с руководством красно-чёрных. Стороны предпринимают дальнейшие шаги к достижению соглашения по новому контракту. Сейчас разрыв между спросом и предложением уменьшился и может быть устранён с помощью легко достижимых бонусов.



Напомним, что уже 1 июля текущего года турецкий футболист может выйти на рынок свободных агентов. Чалханоглу стал игроком «Милана» летом 2017 года, перейдя из леверкузенского «Байера» за € 23,3 млн. В текущем сезоне на его счету 6 голов и 11 результативных передач в 30 встречах во всех турнирах.