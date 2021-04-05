Денис Глушаков: ещё не факт, что «Зенит» станет чемпионом

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался перед матчем 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также оценил шансы сине-бело-голубых на чемпионство.
«Думаю, никто не мог представить, что «Химки» попрут, и сейчас нас сравнивают с машиной, которая всех побеждает. Конечно, приятно это всё слышать, но не нужно на этом останавливаться.
Раньше на нас давило другое — что можем вылететь. Но теперь мы обезопасили себя от вылета, и давление переключилось на то, чтобы попасть в Лигу Европы. Сейчас у нашей команды изменился настрой.
«Зенит» находится в рабочем состоянии. Я слежу больше за нашей командой. У «Зенита» были удачные и неудачные игры, их чуть-чуть шатает. Но, думаю, в матче с нами у них будет хороший настрой, потому что они понимают, что им в спину дышат соперники и терять очки нельзя.
Главные соперники «Зенита»? Сложно сказать, ведь там сразу несколько команд борются. Ещё не факт, что «Зенит» будет чемпионом, соперники отстают всего на четыре очка. Раньше и по восемь-девять очков отыгрывали», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
- 5 апреля 2021
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