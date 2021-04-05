Арбитр Федотов: никто бы не понял, если бы гол «Зенита» «Химкам» засчитали

Футбольный судья Игорь Федотов прокомментировал отмену гола «Зенита» в ворота «Химок».

«Гол «Зенита» в ворота «Химок» отменён правильно. Никто бы не понял, если бы его засчитали – был удар по лицу. Но есть вопрос к помощнику – почему он не вмешался в эпизод, не подсказал? В матче «Тамбова» и ЦСКА помощники пенальти назначают, а тут тишина», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Помогают ему ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Наиль Сейфетдинов (Казань). Резервный рефери — Антон Анопа (Благовещенск).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Химки».



«Зенит», набрав 48 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (35) — на девятой строчке.