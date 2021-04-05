Источник: Пирло уволят в случае поражения «Ювентуса» от «Наполи»

Руководство «Ювентуса» уволит главного тренера Андреа Пирло, если туринская команда проиграет «Наполи», сообщает Football Italia.
В случае увольнения итальянского специалиста его сменит помощник Игор Тудор, который примет команду до конца сезона. Также сообщается, что бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может вернуться в клуб.
«Ювентус» и «Наполи» набрали по 56 очков и занимают четвёртое и пятое места в турнирной таблице соответственно.
Матч 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Наполи» состоится 7 апреля. Ранее встреча, которая должна была состояться в октябре 2020 года, была перенесена во второй раз. Напомним, «Наполи» за неявку на встречу с «Ювентусом» было засчитано техническое поражение, с команды сняли одно очко. Клуб подал апелляцию, и решение о наказании клуба было отменено.
- 5 апреля 2021
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