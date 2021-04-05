Хёрдур Магнуссон: сезон для меня закончен

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон, получивший разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава, обратился к болельщикам москвичей.

«В пятницу мне предстоит операция после полученного вчера повреждения. Прошедшие 24 часа были сложными для меня, но это опыт, который сделает меня только сильнее. Сезон для меня закончен, но я буду поддерживать команду и сосредоточусь на восстановлении, чтобы вернуться как можно скорее и стать сильнее, чем раньше. Уверен, что наша команда способна на большее, и вчерашняя победа даст хороший толчок перед оставшимися матчами. Спасибо за все сообщения, ваша поддержка значит для меня очень много», — написал Магнуссон на своей странице в «Инстаграме».

Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.