«Боруссия» хочет сохранить Холанда. По Санчо клуб рассмотрит исключительные предложения

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о трансферных планах клуба в отношении собственных лидеров. «Шмели» хотят сохранить в составе норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Также клуб не горит желанием отпускать Джейдона Санчо, но по британцу руководство готово рассмотреть исключительные предложения.
«Мы обсудим всё с Эрлингом, его отцом и его агентом Мино Райолой. Хотим сохранить Холанда, чтобы он продолжил играть и забивать за нашу команду в следующем сезоне. Альтернативные планы пока не прорабатываем.
Санчо в структуре клуба намного дольше, чем Холанд. С ним тоже нужно будет пообщаться. Если будет исключительное предложение, мы обсудим его с игроком и агентом.
Тем не менее, я думаю, что трансферное окно этим летом будет работать в очень пассивном режиме. Мы наблюдаем, как коронавирус навредил топ-клубам. Это не маленькие финансовые раны, которые затягиваются за пару недель», – цитирует Ватцке Goal.com.
- 5 апреля 2021
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