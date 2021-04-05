«Боруссия» хочет сохранить Холанда. По Санчо клуб рассмотрит исключительные предложения

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке рассказал о трансферных планах клуба в отношении собственных лидеров. «Шмели» хотят сохранить в составе норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Также клуб не горит желанием отпускать Джейдона Санчо, но по британцу руководство готово рассмотреть исключительные предложения.

«Мы обсудим всё с Эрлингом, его отцом и его агентом Мино Райолой. Хотим сохранить Холанда, чтобы он продолжил играть и забивать за нашу команду в следующем сезоне. Альтернативные планы пока не прорабатываем.

Санчо в структуре клуба намного дольше, чем Холанд. С ним тоже нужно будет пообщаться. Если будет исключительное предложение, мы обсудим его с игроком и агентом.

Тем не менее, я думаю, что трансферное окно этим летом будет работать в очень пассивном режиме. Мы наблюдаем, как коронавирус навредил топ-клубам. Это не маленькие финансовые раны, которые затягиваются за пару недель», – цитирует Ватцке Goal.com.