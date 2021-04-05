Ибрагим Цаллагов может перейти в «Крылья Советов»
Защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов летом может перейти в самарские «Крылья Советов». Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
Стороны уже контактировали друг с другом на предмет возможного перехода на правах свободного агента.
Ибрагим Цаллагов — воспитанник владикавказской «Алании». Помимо этого, футболист выступал за самарские «Крылья Советов», санкт-петербургский «Зенит», московское «Динамо» и казанский «Рубин». В «Сочи» хавбек перешёл летом 2019 года.
В сезоне-2020/2021 Цаллагов провёл на поле 21 матч в Российской Премьер-Лиге, результативными действиями не отметился. В кубке России 30-летний футболист сыграл три встречи. Контракт Цаллагова с «Сочи» истекает летом 2021 года.
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