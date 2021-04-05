Защитник «Лилля» Джало рассказал о потасовке с Неймаром

Защитник «Лилля» Тьяго Джало рассказал о своей стычке с Неймаром во время и после матча с «ПСЖ» (1:0).



«Конфликт с Неймаром у меня возник ещё в прошлом году в ходе матча, который мы играли в Париже. Но тогда это не получило такой сильный резонанс.

В этот раз я ничего не делал. После фола судья дал свисток, и Неймар атаковал меня. Я упал на землю. Он попытался отобрать у меня мяч и ударил меня рукой по подбородку. А потом меня удалили — не знаю, почему.



В туннеле Неймар говорил вещи, которые мне не понравились. Что он мне сказал? Даже не помню, но ничего хорошего в этом не было. Такие ситуации — это часть игры… А потом каждый из нас зашёл в свою раздевалку, и больше ничего… Я уважаю всех, будь то Неймар или другой игрок. Но думаю, что и другим футболистам нужно проявлять уважение. Мы должны уважать друг друга, ведь мы коллеги. Неймару следует больше уважать коллег», — цитирует Джало Get French Football News.

В матче 31-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» проиграл «Лиллю». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 0:1.



На 20-й минуте счёт открыл нападающий Джонатан Дэвид, ему ассистировал Нанитамо Иконе. На 90-й минуте форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар получил вторую жёлтую карточку за стычку с защитником «Лилля» Тьягу Джало и покинул поле. Затем судья уравнял составы — был удалён сам Джало. После матча Неймар устроил небольшую потасовку в подтрибунном помещении.