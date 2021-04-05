Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» сохранил отрыв от «Спартака», ЦСКА вернулся в четвёрку

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 24-го тура.
В тройке лидеров изменений не произошло. Первое место сохраняет санкт-петербургский «Зенит», который набрал 51 очко, переиграв в последнем матче «Химки» (2:0). На втором месте, отставая от лидера на 4 очка, остаётся московский «Спартак» (47), который в этом туре переиграл «Ростов» (3:2). На третьем месте — «Локомотив» (40), обыгравший «Ротор» со счётом 2:0.
На 4-е место благодаря победе над «Тамбовом» (2:1) поднялся московский ЦСКА (43). На 5-е место поднялось московское «Динамо», в копилке которого 42 очка после разгромной победы в матче с «Уфой» (4:0). Шестое место — «Рубин» (40), который обыграл «Сочи» (1:0). Сами сочинцы после этого поражения опустились на седьмую строчку, в их активе также 40 очков.
Восьмое место занимает «Ростов» (37), девятое — «Химки» (35). Десятое место сохранил за собой «Краснодар» (34), который разгромно проиграл «Ахмату» (0:5), после чего расстался с главным тренером Мурадом Мусаевым. Сам «Ахмат» остался на 11-й строчке, но теперь на счету грозненской команды 32 очка. На 12-м месте — «Урал» (26).
В зоне переходных матчей по-прежнему находятся «Ротор» (18) и «Арсенал» (17). В зоне вылета — «Уфа» (14) и «Тамбов» (13).
Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2020/2021 от «Чемпионата»
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