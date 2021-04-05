Хавбек ЦСКА Бохинен: в матче с «Тамбовом» мы бились до последнего

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился впечатлениями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Норвежец впервые вышел в стартовом составе армейцев.
«Всё нормально, так бывает после игр, всегда ведь много столкновений. Ещё мои ноги очень сильно забились к концу игры. Но всё в порядке, для меня это именно то, как должно быть после матча.
Узнал, что выйду с первых минут вчера утром, когда изучали тактику, тренер сказал, что я буду играть. Я очень обрадовался и стал готовиться к матчу. Я ещё не проверял свой телефон, но сейчас пойду и наберу отцу, чтобы пообщаться.
Мы прекрасно знали, как действовать против «Тамбова». Они плотно обороняются и играют компактно у своей штрафной. И мы понимали, что нам надо держать игру под контролем и чаще менять фланги. В перерыве решили продолжать в этом же духе, терпеть и ждать своего момента, потому что к 60-70-й минуте «Тамбов» должен был устать. Собственно, так и произошло.
Обидно, что мы не забили третий гол и не закончили игру раньше. Но тем не менее могу отметить всех ребят. Мы бились до последнего и получили очень важные три очка. Теперь у нас впереди кубковая игра, постараемся восстановиться и подготовиться к ней», — приводит слова Бохинена пресс-служба ЦСКА.
- 5 апреля 2021
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