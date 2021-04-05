«Эвертон» на последних минутах упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кевином Френдом.
Счёт в матче на 56-й минуте открыл полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес, который точно пробил из пределов штрафной площади. Результативную передачу на колумбийца отдал Шеймус Коулман.
Видео гола Хамеса Родригеса в матче «Эвертон» — «Кристал Пэлас»
На 86-й минуте нападающий «Кристал Пэлас» Миши Батшуайи сравнял счёт. Бельгиец получил мяч на углу вратарской и пробил мимо голкипера в сторону дальней штанги.
Видео гола Миши Батшуайи в матче «Эвертон» — «Кристал Пэлас»
Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат. «Эвертон», набрав в 29 матчах 47 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (38) — на 12-м месте.
- 5 апреля 2021
-
22:15
-
22:05
-
21:56
-
21:54
-
21:43
-
21:29
-
21:23
-
21:19
-
20:59
-
20:45
-
20:32
-
20:27
-
20:05
-
20:02
-
19:53
-
19:52
-
19:48
-
19:43
-
19:28
-
19:15
-
19:07
-
18:48
-
18:46
-
18:31
-
18:25
-
18:21
-
18:15
-
18:01
-
17:50
-
17:41
-
17:38
-
17:17
-
17:05
-
17:00
-
16:52