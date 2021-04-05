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«Эвертон» на последних минутах упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кевином Френдом.

Счёт в матче на 56-й минуте открыл полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес, который точно пробил из пределов штрафной площади. Результативную передачу на колумбийца отдал Шеймус Коулман.

Видео гола Хамеса Родригеса в матче «Эвертон» — «Кристал Пэлас»

На 86-й минуте нападающий «Кристал Пэлас» Миши Батшуайи сравнял счёт. Бельгиец получил мяч на углу вратарской и пробил мимо голкипера в сторону дальней штанги.

Видео гола Миши Батшуайи в матче «Эвертон» — «Кристал Пэлас»

Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат. «Эвертон», набрав в 29 матчах 47 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (38) — на 12-м месте.