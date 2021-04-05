Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча с «Химками» (2:0).

«Интересный, довольно нервный матч. Конечно, перед игрой наши конкуренты сократили разрыв в турнирной таблице и нам никак нельзя было терять дома очки. По качеству игры абсолютно доволен. Что касается проблем, то есть и реализация — нужно было забивать больше. Хотя «Химки» не так много и пропускают. Забили два, могли больше. Если бы сделали это раньше, концовка была бы не такая нервная. Потому что любой дальний удар, рикошет, навес — могли привести к пропущенному мячу. Отсюда такая достаточно нервная, напряжённая ситуация, которая была до второго забитого мяча. В целом хорошая игра, движение, заслуженная победа. Ребята сегодня — молодцы.



После перерыва «Зенит» стал играть осторожнее? Нет, это не так. Продолжали играть. Естественно, если на каком-то отрезке кто-то чуть-чуть подустал, то это отражается на действиях всей команды. Поэтому какие-то моменты были, когда команда брала передышку, но и в обороне, и в атаке сыграли хорошо. Как улучшить реализацию? Надо работать, мы и работаем на тренировках. Забиваем много, но можем ещё больше. Над этим компонентом нужно дальше трудиться, другого пути нет», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».