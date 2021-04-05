Семак рассказал, о чём спорил с Черевченко после отмены гола Азмуна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о споре с наставником «Химок» Игорем Черевченко после отмены гола Сердара Азмуна.

«Это был методический спор, мы обсуждали момент с забитым мячом. Уже говорил, что в предыдущем туре, когда «Ростов» забивал мяч, он попал в руку и отскочил к партнёру, он отдал другому. То есть это непрямое действие после нарушения, приведшее к голу. Поэтому судейский комитет принял решение, что мяч засчитан правильно. Сегодня опять был момент заигран, но решение было иное.

Мы обменялись мнениями, где правильно или нет. В Казани было то же самое, когда нам забивали первый мяч, — в центре поля был фол на Кузяеве, никто не отматывал и не смотрел. Нужно понять, какое количество передач должно пройти или это не зависит от их количества, либо каждый судья сам принимает решение. Я просто этого не понимаю. На эту тему и пообщались и развели руками — ни я, ни он не понимаем, как в таких случаях нужно поступать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».