Семак: поле на «Газпром Арене» — далеко не идеальное, но какое есть

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Химками» (2:0) высказался о состоянии поля на домашнем стадионе питерцев.



«Поле — какое есть. Далеко не идеальное, но играть можно, что мы и делаем. Абсолютно не моя зона ответственности. Конечно, хотелось бы поля лучше — и на тренировочной базе, там вообще у нас полей нет. Счастливы, что здесь есть такое поле, потому что на базе — полное отсутствие.



Мне понравилось, как Вендел сыграл сегодня, успевал везде, проделал огромный объём работы. Очень хорошо перемещался. Многое на нём было завязано в первом тайме, хороший контроль мяча, движение вперёд. Мне понравилась и в первом тайме его игра на месте опорного, и тогда, когда он немножко сместился и отдал голевую передачу на Мостового. Это футболист, который может играть везде, потому что у него хороший футбольный интеллект. Для него смена позиции не является проблемой. По поводу обороны — не согласен, думаю, он сегодня хорошо действовал и в атаке, и в защите», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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