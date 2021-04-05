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Лучший бомбардир «Торпедо»: после ухода Игнашевича ничего кардинально не изменилось

Лучший бомбардир «Торпедо»: после ухода Игнашевича ничего кардинально не изменилось
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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Нападающий «Торпедо» Амур Калмыков рассказал об изменениях в команде после ухода с поста главного тренера Сергея Игнашевича и назначения на эту должность Александра Бородюка.

«Ко мне требования остались такими же, как и при Сергее Николаевиче: цепляться впереди, когда на нас давят, чтобы команда могла выходить в атаку через меня, забивать и отдавать — это ключевые задачи для форварда по умолчанию.

Не могу сказать, что кардинально что-то изменилось. Только то, что мы начали на тренировках больше играть в сам футбол, а восстановление проходит на стадионе имени Стрельцова — сначала тренировка, а затем там баня, массаж. Считаю, что всё идёт своим чередом, главное, чтобы результат был», — приводит слова Калмыкова пресс-служба «Торпедо».

22 марта московское «Торпедо» объявило о расставании с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Контракт со специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Торпедо»
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