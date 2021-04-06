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Усы Алиссона, косички Обамеянга, бородатые шутки. Обзор 30-го тура АПЛ

Усы Алиссона, косички Обамеянга, бородатые шутки. Обзор 30-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 30-й тур. «Ливерпуль» разгромил «Арсенал»: Жота и Александер-Арнольд прекрасны, Обамеянг ужасен. Фиаско «Челси» (и лично Жоржиньо). Болезнь «Тоттенхэма»: при чем тут соцети? Великолепие «Манчестер Сити» и лично де Брёйне.

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.

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В этом выпуске:
0:00 – Привет, «Никто»!
0:48 – Гриша хейтит «Вест Бром», а Кирилл хвалит Перейру
10:40 – На самом деле «Челси» не был так уж плох!
18:59 – Пеп начинает лысо шарлатанить. Или нет
23:27 – Чем хорош Роджерс? Отвечает Сколари
36:46 – Обамеянг провалился. Что с ним происходит
47:38 – Усы Алиссона, прогресс Трента, казачки Фирмино и Жота
1:04:43 – «МЮ» – самая волевая команда, но как не удалили Магуайра?
1:18:16 – «Тоттенхэм» — это анти-Моуринью
1:27:27 – Кирилл нагло украл!

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