Мишина и Галлямов выступили перед матчем, Дзюба поздравлял Мостового. Фото победы «Зенита»

Вчера, 5 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал подмосковные «Химки». Встреча завершилась со счётом 2:0. Голами в составе хозяев отметились Вячеслав Караваев и Андрей Мостовой. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча.
«Интересный, довольно нервный матч. Конечно, перед игрой наши конкуренты сократили разрыв в турнирной таблице и нам никак нельзя было терять дома очки. По качеству игры абсолютно доволен. Что касается проблем, то есть и реализация — нужно было забивать больше. Хотя «Химки» не так много и пропускают. Забили два, могли больше. Если бы сделали это раньше, концовка была бы не такая нервная. Потому что любой дальний удар, рикошет, навес — могли привести к пропущенному мячу. Отсюда такая достаточно нервная, напряжённая ситуация, которая была до второго забитого мяча. В целом хорошая игра, движение, заслуженная победа. Ребята сегодня — молодцы. После перерыва «Зенит» стал играть осторожнее? Нет, это не так. Продолжали играть. Естественно, если на каком-то отрезке кто-то чуть-чуть подустал, то это отражается на действиях всей команды. Поэтому какие-то моменты были, когда команда брала передышку, но и в обороне, и в атаке сыграли хорошо. Как улучшить реализацию? Надо работать, мы и работаем на тренировках. Забиваем много, но можем ещё больше. Над этим компонентом нужно дальше трудиться, другого пути нет».
«Зенит», набрав в 24 матчах 51 очко, занимает первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь питерцев, московский «Спартак», имеет в своём активе 47 очков. «Химки» (35) — на 9-м месте.
Лучшие кадры с матча «Зенит» – «Химки» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.
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