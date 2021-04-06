«Лори» снялся с чемпионата Армении из-за решения федерации футбола страны

ФК «Лори» подал в Федерацию футбола Армении заявку на выход команды из Премьер-лиги, сообщает пресс-служба клуба в «Фейсбуке».



«Расследование и решения, принятые независимым апелляционным комитетом Федерации футбола Армении, были несправедливыми, что не оставляет нам другого выбора, кроме как принять такое болезненное и трудное решение. «Лори» будет уделять больше внимания развитию Ванадзорской футбольной академии и обучению собственных воспитанников», — говорится в заявлении ФК «Лори».

Ранее владелец «Лори» Товмас Григорян заявил, что команда снимается с чемпионата Армении. «ФК «Лори» принял неспортивное решение, не начав матч с «Араратом», за что прошу прощения у болельщиков. Но это был неизбежный шаг, так как ФФА пренебрежительно отнеслась к клубу. Одну из двух наших заявок апелляционный комитет ФФА рассматривает уже восемь месяцев, но ФФА до сих пор не опубликовала решение комитета. В такой нездоровой атмосфере я не собираюсь продолжать борьбу по сценарию, нарисованному ФФА, где для них клубы делятся на свои и иностранные», — сказал Григорян.

«Лори» набрал 23 очка в 16 матчах и занимает четвёртое место в таблице чемпионата Армении.