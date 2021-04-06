Отменённый гол Азмуна — в видеообзоре матча «Зенит» — «Химки»

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.

На 9-й минуте матча нападающий «Зенита» Сердар Азмун забил гол, но арбитр не засчитал это взятие ворот по причине фола в атаке. По правилам счёт в матче был открыт на 45+2-й минуте, голом в раздевалку отметился защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. Второй гол хозяева забили также в компенсированное время, но уже ко второму тайму. На 90+2-й минуте преимущество «Зенита» удвоил вышедший на замену Андрей Мостовой. На протяжении всей встречи сине-бело-голубые были конструктивнее в атаке и создали больше голевых моментов, поэтому финальный свисток арбитра зафиксировал их закономерную победу.



«Зенит» прервал беспроигрышную серию «Химок» из десяти матчей подряд в РПЛ. Примечательно, что прошлое поражение подмосковного клуба в чемпионате было зафиксировано в матче первого круга с «Зенитом». С тех пор «Химки» не проигрывали, пока вновь не встретились с клубом из Санкт-Петербурга.



«Зенит», набрав в 24 матчах 51 очко, занимает первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь питерцев, московский «Спартак», имеет в своём активе 47 очков. «Химки» (35) — на девятом месте.