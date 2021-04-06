«Ювентус» не намерен продавать Маттейса де Лигта, в клубе на него рассчитывают
Защитник туринского «Ювентуса» Маттейс де Лигт, вероятнее всего, не покинет команду в летнее трансферное окно.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо в «Твиттере», руководство «Ювентуса» считает де Лигта ключевым игроком команды, поэтому не намерено отпускать его. В контракте 21-летнего нидерландца прописана сумма отступных — € 150 млн. Однако активировать эту опцию представится возможным только с июля 2022 года.
Transfermarkt оценивает Маттейса де Лигта в € 75 млн. За «Ювентус» защитник выступает с июля 2019 года. В нынешнем сезоне нидерландец провёл за «старую синьору» 25 матчей во всех турнирах, не отличившись при этом результативными действиями.
Ранее сообщалось, что де Лигт вошёл в список «неприкасаемых» игроков в составе «Ювентуса».
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