Филиппе Коутиньо перенёс ещё одну операцию
Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо перенёс ещё одну операцию, сообщается на официальном сайте клуба.
Бразильца прооперировали из-за кисты мениска в левом колене.
Напомним, в январе Коутиньо уже перенёс операцию на мениске. Срок восстановления должен был составить три месяца, но новая операция осложнила восстановительный процесс.
Филиппе выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек в 12 матчах испанской Примеры забил два гола и отдал две результативные передачи.
«Барселона», набрав в 29 матчах 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. В активе мадридского «Реала», который идёт на третьем месте, 63 очка. Лидирует в чемпионате «Атлетико» (66).
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