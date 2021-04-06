Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо перенёс ещё одну операцию, сообщается на официальном сайте клуба.

Бразильца прооперировали из-за кисты мениска в левом колене.

Напомним, в январе Коутиньо уже перенёс операцию на мениске. Срок восстановления должен был составить три месяца, но новая операция осложнила восстановительный процесс.

Филиппе выступает за «Барселону» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний хавбек в 12 матчах испанской Примеры забил два гола и отдал две результативные передачи.

«Барселона», набрав в 29 матчах 65 очков, занимает второе место в турнирной таблице Примеры. В активе мадридского «Реала», который идёт на третьем месте, 63 очка. Лидирует в чемпионате «Атлетико» (66).