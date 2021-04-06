Все города, принимающие Евро-2020, сообщили УЕФА о готовности проводить матчи со зрителями

Все 12 городов, принимающих Евро-2020, сказали УЕФА, что примут хотя бы часть болельщиков, сообщает Daily Mail.

По данным источника, президент УЕФА Александр Чеферин предупредил города, что они могут лишиться права на проведение матчей, если не подтвердят до крайнего срока 7 апреля, что болельщики будут присутствовать.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.