«Зенит» обыграл «Химки», Панарин и Капризов – звёзды недели в НХЛ. Главное к утру

«Зенит» обыграл «Химки» и упрочил лидерство в РПЛ, а российские хоккеисты Артемий Панарин и Кирилл Капризов признаны первой и второй звездой недели в НХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Зенит» обыграл «Химки» и сохранил отрыв от «Спартака».

2. Панарин признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ. Капризов — второй.

3. «Зенит» обыграл ЦСКА и стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

4. «Кайрат» может сняться с чемпионата Казахстана. Команда лидирует в таблице.

5. Российские кёрлингисты проиграли Швейцарии на чемпионате мира.

6. «Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Вальядолидом».

7. Определены игроки недели в НБА.

8. Ибрагим Цаллагов может перейти в «Крылья Советов».

9. Леандро Паредес может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

10. «Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» благодаря 40 очкам Ирвинга, «Даллас» победил «Юту».