«Зенит» обыграл «Химки», Панарин и Капризов – звёзды недели в НХЛ. Главное к утру

«Зенит» обыграл «Химки» и упрочил лидерство в РПЛ, а российские хоккеисты Артемий Панарин и Кирилл Капризов признаны первой и второй звездой недели в НХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» обыграл «Химки» и сохранил отрыв от «Спартака».
2. Панарин признан первой российской звездой минувшей недели НХЛ. Капризов — второй.
3. «Зенит» обыграл ЦСКА и стал победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
4. «Кайрат» может сняться с чемпионата Казахстана. Команда лидирует в таблице.
5. Российские кёрлингисты проиграли Швейцарии на чемпионате мира.
6. «Барселона» на последних минутах вырвала победу в матче с «Вальядолидом».
7. Определены игроки недели в НБА.
8. Ибрагим Цаллагов может перейти в «Крылья Советов».
9. Леандро Паредес может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
10. «Бруклин» обыграл «Нью-Йорк» благодаря 40 очкам Ирвинга, «Даллас» победил «Юту».
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