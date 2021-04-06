Президент «Ювентуса» встретился с Аллегри

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри встретился с президентом клуба Андреа Аньелли, сообщает Football Italia.

Встреча прошла Форте-дей-Марми в субботу, 3 апреля. Аллегри побеседовал с Аньелли и поздравил его с Пасхой.

Сообщалось, что «Ювентус» может расстаться с главным тренером команды Андреа Пирло по окончании сезона. В списке специалистов, которых «бьянконери» рассматривают на роль нового наставника, присутствует Зинедин Зидан, в настоящее время возглавляющий мадридский «Реал». Помимо него туринцы рассматривают Массимилиано Аллегри.



Ранее стало известно о конфликте между Пирло и президентом «Ювентуса» Андреа Аньели. Команда, набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание «Юве» от лидирующего в первенстве «Интера» по итогам 29-го тура увеличилось до 10 очков. Выше туринцев располагается также «Милан» (60) и «Аталанта» (58).