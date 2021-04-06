Президент «Ювентуса» встретился с Аллегри

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри встретился с президентом клуба Андреа Аньелли, сообщает Football Italia.
Встреча прошла Форте-дей-Марми в субботу, 3 апреля. Аллегри побеседовал с Аньелли и поздравил его с Пасхой.
Сообщалось, что «Ювентус» может расстаться с главным тренером команды Андреа Пирло по окончании сезона. В списке специалистов, которых «бьянконери» рассматривают на роль нового наставника, присутствует Зинедин Зидан, в настоящее время возглавляющий мадридский «Реал». Помимо него туринцы рассматривают Массимилиано Аллегри.
Ранее стало известно о конфликте между Пирло и президентом «Ювентуса» Андреа Аньели. Команда, набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание «Юве» от лидирующего в первенстве «Интера» по итогам 29-го тура увеличилось до 10 очков. Выше туринцев располагается также «Милан» (60) и «Аталанта» (58).
- 6 апреля 2021
-
10:37
-
10:27
-
10:26
-
10:26
-
09:58
-
09:52
-
09:37
-
09:29
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
06:48
-
05:21
-
03:41
-
02:40
-
01:58
-
01:37
-
01:24
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:11
-
00:09
- 5 апреля 2021
-
23:55
-
23:21
-
23:12
-
23:00
-
22:55
-
22:45
-
22:34
-
22:32
-
22:15